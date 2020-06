Fase 3: al via Stati generali economia, Conte lancia sfida per rilancio Paese/Adnkronos (2)

12 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Sullo sfondo l'iniezione di denaro che arriverà grazie al Recovery Fund, e con cui Conte punta a rimettere in piedi il Paese, duramente provato dalla pandemia. Puntando sulle infrastrutture, l'alta velocità, la digitalizzazione del Paese ma anche l'ambiente e la spinta a politiche green, da sempre nelle corde del premier. E lotta all'evasione fiscale che passa per una spinta decisa all'uso di moneta elettronica.

Inevitabile che nelle sessioni di lavoro degli Stati generali dell'economia si parli anche di fisco, un tema che interessa le realtà produttive ma che ha visto anche il governo dell'idea di avviare una rivoluzione fiscale quanto prima. L'esecutivo porterà le sue idee, raccolte in un documento a cui hanno elaborato Palazzo Chigi e Mef, col contributo dei ministri e delle forze di maggioranza ascoltate in questi giorni. Ma non sarà l'unico. Sul tavolo anche il discusso plan messo a punto della task force guidata da Vittorio Colao, diventato ormai un caso politico. Il manager dovrebbe presentare il suo piano lunedì, ma non è ancora assodata la sua presenza. Colao sembra essere finito al centro di tensioni e frizioni che agitano il governo.

Non solo l'ex numero uno di Vodafone, ma gli stessi Stati generali, del resto, sono diventati motivi di scontro e di dissidi nell'esecutivo. E hanno visto un premier sempre più isolato nella loro organizzazione, nonostante negli ultimi giorni si sia tenuto a sottolineare il coinvolgimento del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, dopo le voci di forti frizioni tra i due. Certo è che l'esito di questa '10 giorni' per il rilancio dell'Italia verrà attribuito a Conte, che si tratti di un successo o, al contrario, di un sonoro tonfo.