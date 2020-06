Esce 'M'ama non m'ama', il nuovo singolo di Mose

12 giugno 2020 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Un nuovo vestito. Un nuovo singolo. Un ghiaccio bollente pronto ad entrare nel cuore dell'estate. Questo è “M'ama non m'ama”, il nuovo singolo di Mose uscito oggi, venerdì 12 Giugno, per OSA Lab e disponibile su tutte le piattaforme digitali. "Ho cambiato appeal di scrittura. Prima ero più concentrato sulla creazione di un contenuto più diretto ma ultimamente ho deciso di puntare più su una mia 'wave', perché la mia musica è più un mood che un genere. E il mio mood è in tutti i miei brani". E' così che Mose, pseudonimo di Simone Reo, giovane artista milanese, classe 1996, descrive questa sua nuova release.

Il singolo abbraccia l'introspezione della sua penna e la spensieratezza di una produzione molto cool che fa immergere direttamente in una calda estate ma con uno sguardo già rivolto a Settembre. Un mix, quindi, tra la malinconia di un amore estivo destinato a finire e la leggerezza di un arrangiamento dal sapore tropical.

"La canzone - racconta Mose - è nata con un mood diverso: doveva avere sonorità più dark trap e anche il testo che avevo scritto trasmetteva sensazioni differenti. Poi con il mio produttore Alessandro Gemelli abbiamo deciso di stravolgerla, nonostante fosse stato pensato già un anno e mezzo fa, e così è nata 'M'ama non m'ama'". Il brano, scritto dallo stesso Mose in collaborazione con Jacopo Ettorre e Fabio Pizzoli, mette in luce un momento chiave per l'artista: sarà l'autunno a mostrarci i suoi nuovi 'vestiti'?