Coronavirus: Gallera, 'rafforziamo macchina Lombardia per eventuale seconda ondata'

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Nessuno è stato silurato. Stiamo rafforzando la squadra per preparare la macchina a una eventuale seconda ondata. Il nuovo dg, Trivelli, ha vissuto in prima linea la trincea degli Spedali Civili di Brescia: è la figura idonea per aiutarci a dare una risposta più efficace. Cajazzo continuerà a far parte della squadra e a occuparsi di sanità". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervistato dalla Stampa sulla nomina di Luigi Cajazzo da direttore generale della Sanità a vice segretario regionale.

Gallera ha spiegato di non temere per la propria posizione. "Io faccio il mio dovere. L'ho fatto a febbraio quando siamo stati travolti dalla pandemia e lo continuo a fare oggi. Per la direzione generale è stato scelto Trivelli, con cui ho già collaborato quando era alla guida dell'ospedale Niguarda. Continueremo a lavorare bene insieme", ha continuato. "Io sto lavorando. Col governatore Attilio Fontana continua a esserci un rapporto costante di fiducia".