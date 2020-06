Concessionaria Trivellato sostiene Jazz is Back!, il 15 giugno al Teatro Olimpico di Vicenza

12 giugno 2020 a

(Vicenza, 12 Giugno 2020) - Vicenza, 12 Giugno 2020 - Il 15 giugno è un nuovo inizio, atteso da oltre tre mesi. È infatti la giornata che segna la ripresa delle attività dei teatri e degli spettacoli dal vivo. Il Teatro Olimpico di Vicenza coglierà l'occasione per figurare tra le prime realtà del nostro Paese a riaprire al pubblico, con il concerto Jazz is Back!

L'evento riporterà nell'affascinante cornice vicentina i grandi musicisti ad un mese dall'annullamento del festival Vicenza Jazz, a causa dell'emergenza sanitaria.

Concessionaria Mercedes-Benz Trivellato co-produttrice di Jazz is Back!

La struttura dell'evento prevede il succedersi delle performance di quattro formazioni. Di queste fanno parte i principali artisti jazz del panorama nazionale. Sul palco saliranno tre duetti (Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, Claudio Fasoli e Paolo Birro, Gianluigi Trovesi e Umberto Petrin) e un trio (Luca Aquino, Giovanni Guidi e Flo).

La partecipazione riguarda esclusivamente operatori sanitari: medici, infermieri e amministrativi impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria. Jazz is Back! è reso possibile grazie all'apporto del Comune di Vicenza e della Concessionaria Mercedes-Benz

Considerate le caratteristiche del concerto, l'accesso è limitato agli invitati, mentre l'ingresso è gratuito. Verranno chiaramente rispettati tutti i vincoli previsti dalle normative che regolano gli spettacoli dal vivo, inclusa la distanza di sicurezza tra gli spettatori. Saranno circa un centinaio i posti disponibili (l'accreditamento avverrà dalle 20:30).

La diretta streaming su social, web e TVA

Chi vorrà seguire il concerto pur non potendo accedere al teatro, potrà farlo grazie alla diretta streaming. Verrà trasmesso sulle pagine social di Vicenza Jazz (www.facebook.com/vicenzajazz/) e in diretta televisiva su TVA (canale 10 del digitale terrestre per il Veneto, canale 273 per le province di Trento e Bolzano; canale 832 su satellite Sky e Tivù Sat). Ma anche in generale sul web, tramite le app di TVA per iOS e Android.

