Como: ha debito con il fisco, fermato al confine con Svizzera con oro e contanti

12 giugno 2020 a

a

a

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha fermato al confine con la Svizzera, al valico di Bizzarone, in provincia di Como, un'auto con a bordo due uomini, provenienti dalla provincia di Bergamo. I due hanno detto di andare in Svizzera per giocare al casinò, ma al controllo dei militari è emerso che uno dei due aveva un debito con l'erario, una cartella esattoriale già iscritta a ruolo, da 400mila euro. Nel corso dell'ispezione del mezzo sono stati trovati e sequestrati un lingotto d'oro puro del peso di 100 grammi e oltre 5mila euro in contanti.

L'altro uomo, invece, non aveva mai dichiarato alcun reddito al fisco e aveva in corso la domanda per accedere al reddito di cittadinanza. L'uomo è stato denunciato per falsa attestazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.