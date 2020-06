Milano: polizia arresta quattro persone per spaccio di droga

11 giugno 2020 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato quattro persone a Milano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In piazza Bonomelli gli agenti hanno controllato un uomo e lo hanno trovato in possesso di 18 involucri contenenti cocaina, per un totale di 8 grammi. L'uomo, un cittadino marocchino di 42 anni, è stato arrestato. In via Solari gli agenti in bicicletta hanno fermato un cittadino italiano di 20 anni per un controllo, trovandolo in possesso di marijuana. Nella sua abitazione sono stati trovati altri 25 grammi di marijuana. Il giovane è stato arrestato.

In piazzale Nibbio gli agenti in motocicletta hanno sorpreso un cittadino marocchino di 32 anni mentre cedeva un involucro a un altro uomo. Il 32enne ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato e ha colpito agli agenti con calci e pugni. Trovato in possesso di tre grammi di hashish, è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In via Gigli la polizia con l'aiuto di un cane antidroga ha trovato all'interno dell'abitazione di un cittadino egiziano di 23 anni, pregiudicato, 9 involucri contenenti 4 grammi di cocaina e 110 euro in contanti. L'uomo, nonostante fosse agli arresti domiciliari, continuava a spacciare ed è stato arrestato.

Infine in via Paravia gli agenti hanno notato un ragazzo che nascondeva un pacchetto sotto uno zerbino per poi scappare. L'uomo, un cittadino egiziano di 19 anni, è stato bloccato ed è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina. E' stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.