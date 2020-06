Fase 3: assessore Mattinzoli, 'non lasciare sola Lombardia, serve azione governo e Ue'

11 giugno 2020 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - "E' indispensabile in tema di risorse che la Regione Lombardia non sia sola. Serve un'azione complementare con il governo e l'Unione europea. Bisogna fare sistema a partire dalle regioni piu' virtuose: il rilancio deve infatti riguardare il sistema produttivo nazionale". Lo ha detto Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, partecipando alla presentazione dell'analisi congiunturale del primo trimestre del 2020 per le imprese manifatturiere lombarde di Unioncamere Lombardia.

Mattinzoli ha spiegato che "a fronte di una crisi trasversale che colpisce tutti i settori, con il presidente della Regione, si e' pensato di ottimizzare le risorse che comunque non sono infinite in funzione delle nostre competenze. Abbiamo agito guardando alle filiere e ai cluster nella convinzione di sostenere tutti i soggetti". Il primo pacchetto di aiuti "e' stato dedicato al credito e per alcuni soggetti e' stato veramente necessario. Abbiamo ampliato il piu' possibile la platea dei beneficiari, aumentando il periodo di ammortamento".