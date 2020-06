Coronavirus: nel primo trimestre produzione imprese Lombardia -10,1% (3)

11 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, ha spiegato che "per scongiurare ulteriori peggioramenti di uno scenario economico già sufficientemente complesso abbiamo bisogno che il sistema Lombardia reagisca in tempo reale, con azioni concrete. Da parte di tutti. Viviamo in un Paese dalle mille contraddizioni, che l'emergenza Covid ha reso tangibili in tutta la loro drammatica evidenza. Un Paese insicuro, timoroso e frastornato, in cui si parla tanto, si fa poco e vive un incomprensibile sospetto radicato e diffuso verso l'impresa".

Per Bonometti "se non si avrà il coraggio di intervenire pagheremo questa assenza di scelte per anni, o per decenni, visto che proprio le imprese lombarde sono state le più danneggiate dal Covid. In tre mesi è stato fatto proprio poco, nel concreto, rispetto alla drammaticità di questa crisi".

Marco Accornero, segretario generale di Claai Lombardia, ha sottolineato che "occorre un cambio di passo decisivo che si traduca in disposizioni tempestive, efficaci, solide, realizzabili e attuabili subito. L'emergenza non si sta esaurendo, si sta trasformando da sanitaria in economica e sociale e la seconda parte di questo sciagurato 2020 dovrà vedere la ripresa della fiducia, oggi ai minimi, in parallelo con quella dei fatturati e dell'occupazione". La crisi "rischia di presentare un conto estremamente salato a fine anno: potrebbero essere bruciati 130 miliardi di ricchezza, pari a un calo dell'8% del valore aggiunto dell'intero tessuto produttivo del nostro Paese".