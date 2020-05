Lodi: 'mago' truffa oltre 450 persone, arrestato con moglie e figlia

29 maggio 2020 a

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Oltre 450 persone raggirate, convinte a pagare per liberarsi dal malocchio o per mettersi in contatto con i defunti, e 3,6 milioni di euro sequestrati. In provincia di Lodi un sedicente mago di 70 anni, la moglie di 69 e la figlia di 27 anni, sono finiti agli arresti domiciliari. La Guardia di finanza ha sequestrato beni fino alla concorrenza della somma di 3,6 milioni di euro, che le persone raggirate in tutta Italia avrebbero versato al mago dal 2014.

L'uomo, sfruttando la sua fama di cartomante e approfittando, secondo le accuse, della vulnerabilità delle sue vittime, le convinceva dell'esistenza di gravi pericoli per loro e i loro familiari e si faceva consegnare ingenti somme di denaro in cambio di rituali magici ed esorcismi. Le truffe sarebbero state commesse prevalentemente attraverso la televisione e i social network e avrebbero consentito al gruppo di incassare da ogni singola vittima cifre anche oltre i 100mila euro. Il caso più eclatante è quello di una signora della provincia di Rimini, rimasta vedova, che è arrivata a pagare al mago 350mila euro.

Le indagini hanno permesso di individuare anche un commercialista e un'altra persona, che hanno impiegato il denaro proveniente dalle truffe per acquistare appartamenti, autovetture di lusso e patrimonializzare una società immobiliare.