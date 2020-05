Terrorismo: Bachelet, 'pochi giusti coraggiosi possono inceppare la macchina del male'

28 maggio 2020 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - I sacrifici delle vittime del terrorismo in Italia "sono serviti al bene di tutti. Hanno dimostrato che nei momenti difficili pochi giusti coraggiosi possono essere sufficienti a inceppare la macchina del male e la macchina del consenso al male, che è la cosa più terribile che possa accedere e che anche oggi vediamo che può accendersi in ogni momento. Il coraggio di dire la verità risveglia le coscienze e può salvare un'intera regione, un'intero Paese, un'intero continente". Lo ha detto Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio ucciso dalle Brigate Rosse, in collegamento con la cerimonia di commemorazione della strage di Piazza della Loggia a Brescia

Tutti questi esempi, dai coraggiosi cittadini ai sindacalisti di Brescia che sono morti a Piazza della Loggia nel 1974, e altri prima e dopo di loro dimostrano che la politica non è solo intrallazzo e mal governo, e il cattivo governo può produrre risultati catastrofici, come vediamo in questi giorni, ma può anche diventare la più alta forma di amore e di servizio del prossimo", ha aggiunto.