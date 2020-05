28 maggio 2020 a

a

a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Una pattuglia della Polizia locale di Milano in transito in via Gratosoglio ha rinvenuto nel pomeriggio, sul greto del Lambro, un proiettile di 70 centimetri. Si tratta probabilmente di un residuato bellico, che risulta danneggiato. È stato richiesto l'intervento degli artificieri dei carabinieri.