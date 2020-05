Milano: spaccio di droga, carabinieri arrestano due persone

28 maggio 2020 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Milano due uomini per possesso e spaccio di stupefacenti. Un uomo di 51 anni, pregiudicato, è stato fermato per un controllo al quartiere Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, ed è stato trovato con 32 grammi di cocaina. Un 28enne, residente a Monza, è stato fermato e nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati 54 grammi di cocaina, 39 di hashish e 980 euro in contanti e un bilancino.