Milano, 28 mag. (Adnkronos) - La Polizia locale di Milano ha rintracciato e denunciato un uomo di 40 anni che, dopo aver causato un incidente stradale, è fuggito senza prestare soccorso. Nello scontro tra i due veicoli, avvenuto ieri sera, intorno alle 23.50, all'incrocio tra via Antonini e via Bazzi, sono rimaste ferite in modo non grave (codice giallo) una donna 36 anni e sua figlia di 13 anni.