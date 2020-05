Milano: polizia arresta borseggiatore in Stazione Centrale

28 maggio 2020 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato alla Stazione Centrale di Milano un cittadino algerino di 25 anni per tentato furto, ricettazione e possesso di documenti contraffatti. Gli agenti della Polfer sono intervenuti nella biglietteria della stazione di Milano Centrale bloccando l'uomo che, poco prima, aveva rubato il portafogli dalla borsa di una viaggiatrice che stava acquistando un biglietto del treno in una biglietteria automatica.

Il 25enne è stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato poche ore prima in città e che è stato restituito al proprietario. Inoltre, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una carta di identità francese, valida per l'espatrio, risultata contraffatta. L'uomo è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della questura.