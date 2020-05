Milano: ai domiciliari spaccia droga su pianerottolo di casa, arrestato

28 maggio 2020 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, agli arresti domiciliari, perché spacciava droga dal pianerottolo della propria abitazione a Milano. Gli agenti durante un appostamento in via San Vigilio, in zona Barona, hanno fermato un uomo, arrivato sul posto in auto con la compagna e la figlia di otto mesi, che si stava allontanando dall'appartamento del 35enne e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina. Nell'abitazione hanno trovato 127 grammi di hashish, 97 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti. Il 35enne è stato arrestato e l'acquirente segnalato alla Prefettura.