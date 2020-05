28 maggio 2020 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Sermide, in provincia di Mantova. Alle 6 di mattina l'auto su cui viaggiavano i cinque uomini è uscita di strada. Tre sono rimasti feriti in modo grave, uno dei quali è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Bologna, Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.