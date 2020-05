Fase 2: tavolo in Regione Lombardia per crisi settore dei bus turistici

28 maggio 2020 a

a

a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Si è svolto oggi in Regione Lombardia un tavolo per affrontare le problematiche del settore dei bus turistici, provato dalla crisi innescata dall'emergenza covid. Presenti le rappresentanze delle imprese e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico).

"Il tavolo di confronto è stato un momento utile per far emergere le criticità di un settore dimenticato dalle istituzioni governative. E' stato chiesto alle associazioni di categoria un documento unitario che Regione si impegna a portare in tutte le sedi utili e a sottoporre al governo. I rappresentanti del settore lamentano alcune problematiche derivanti da normative statali che non agevolano una ripartenza dal punto di vista economico", si evidenzia nella nota di Regione Lombardia.

"Abbiamo sottoposto loro la possibilità di aderire a misure di sostegno alle imprese messe in campo da Regione Lombardia tra cui 'Credito evolution', oppure il bando 'Io riapro sicuro' per i contributi legati alle spese per la sicurezza sanitaria. Il turismo è strategico per il nostro Paese e per la Lombardia in particolare: il governo aiuti le imprese davvero o la situazione diventerà sempre più difficile da gestire". Le aziende in Lombardia registrate dal monitoraggio regionale sono 452.