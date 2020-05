Fase 2: Pavia, scatta limite per vendita bevande alcoliche da asporto

28 maggio 2020 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Pavia Rosalba Scialla, ha esaminato la proposta del sindaco della città che verrà applicata, in via sperimentale, il prossimo fine settimana per limitare i rischi di nuovi contagi nella fase 2.

Le misure prevedono il divieto per supermercati e negozi di alimentari di vendere bevande alcoliche per asporto dopo le ore 22; divieto per bar, ristoranti e locali di intrattenimento di vendere drink alcolici per asporto dopo la mezzanotte "con conseguente limitazione, fino all'orario di chiusura, della vendita di alcolici solo per consumazione al tavolo". E infine: obbligo di chiusura al pubblico "per tutti gli esercizi alle ore 2".

In un'ottica "di fattiva collaborazione e di uniformità delle prescrizioni vigenti" nella provincia, il prefetto ha invitato tutti i sindaci "a valutare l'adozione, in via sperimentale, di ordinanze di analogo contenuto, anche al fine di garantire gli stessi orari di apertura al pubblico dei locali di ristorazione e intrattenimento tra i vari Comuni, agevolando, peraltro, l'attività di controllo delle forze dell'ordine".