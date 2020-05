Fase 2: Magniflex, nasce MagniProtect il primo materasso antibatterico e antivirale

28 maggio 2020 a

Prato, 28 mag. (Labitalia) - Nel periodo difficile che stiamo tutti vivendo, la protezione della salute e delle persone è tra le priorità assolute: ne è convita Magniflex, azienda 100% italiana con oltre 50 anni di storia, leader nel settore della produzione di materassi e accessori per il sonno, che per prima in Italia lancia una rivoluzionaria linea di prodotti certificati ad azione antivirale e antibatterica (antimicrobica). L'attenzione alle esigenze del consumatore e quindi la necessità di cercare soluzioni volte a proteggerci durante il sonno, momento in cui siamo più indifesi, ha infatti portato l'azienda di Prato a sviluppare il primo materasso che applica MagniProtect, innovativa tecnologia progettata per inibire la crescita e la persistenza di batteri e virus vitali sui tessuti.

Tale capacità è il risultato di una combinazione di due tecnologie: la tecnologia delle vescicole, che prende di mira i virus avvolti dai lipidi arrivando ad una loro rapida distruzione, e la tecnologia Silver, che riesce a colpire virus e batteri inibendone la replicazione ed evitando così il rischio di contaminazione. Test condotti dal laboratorio indipendente americano hanno dimostrato che i materassi MagniProtect sono in grado di distruggere fino al 99% di virus e batteri in pochi minuti, risultando efficaci contro i comuni virus come influenza (H1N1) e coronavirus (229E), e rappresentano quindi una protezione contro le contaminazioni che utilizzano i tessuti come superficie ospitante. A titolo esemplificativo delle straordinarie prestazioni della tecnologia MagniProtect, i test condotti hanno dimostrato che le mascherine mediche trattate antivirus, il primo 'schermo' tessile da indossare per limitare l'esposizione al virus, se trattate con MagniProtect, aumentano il loro livello di protezione di 30 volte. Prodotto interamente made in Italy, MagniProtect ha superato i test AATCC100 modificato per virus e ISO 20743, che certificano rispettivamente la protezione antivirale e antibatterica di prodotti tessili.

Inoltre, la certificazione Oeko-tex® standard 100 Classe 1 garantisce la totale atossicità della tecnologia MagniProtect per l'uomo e per l'ambiente, mentre la Oeko-tex® step (sustainable textile production) certifica l'approccio aziendale orientato all'uso di tecnologie e prodotti eco-compatibili, ad un efficiente uso delle risorse ed al mantenimento e sviluppo di condizioni di produzione sostenibili. Tutto questo unito alle caratteristiche di qualità made in Italy, ergonomia e comfort che da sempre contraddistinguono i prodotti Magniflex. Oltre al materasso, la linea MagniProtect comprende anche topper, coprimaterassi e guanciali in memoform e fibra super soft, anallergica e traspirante. Disponibile da lunedì 25 maggio in tutti i negozi e rivenditori Magniflex, sull'e-shop Magniflex www.magniflex.com e sullo store Magniflex di Amazon www.amazon.it/magniflex.