2 giugno: Grimoldi, 'centrodestra in piazza a Milano con Fontana'

28 maggio 2020

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - In attesa della manifestazione nazionale del 4 luglio "come centrodestra lombardo martedì saremo presenti con i nostri amministratori per una manifestazione simbolica a Milano", nel rigoroso rispetto del distanziamento, "insieme alle principali forze politiche del centrodestra e al nostro governatore regionale Attilio Fontana, in concomitanza con la manifestazione nazionale organizzata da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi a Roma". Lo afferma il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi. "E come Lega saremo presenti anche in tutti gli altri capoluoghi lombardi, per farci sentire, per far sentire la voglia e la necessità di ripartire", conclude.