Milano: sorpreso con 500 grammi di cocaina nel marsupio, arrestato

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Bollate, comune alle porte di Milano, un cittadino marocchino di 37 anni, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. I militari durante un servizio di controllo hanno seguito un'auto a Bollate e l'hanno poi fermata. I carabinieri hanno trovato nel marsupio che l'uomo indossava un panetto di cocaina del peso di 510 grammi e nella sua abitazione 10.700 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nel carcere di San Vittore.