Milano: ricercata per reati contro patrimonio, arrestata in stazione Centrale

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Una cittadina bosniaca su cui pendeva un ordine di cattura, dovendo espiare oltre 18 anni di reclusione, è stata arrestata dagli agenti della polizia di Stato in stazione Centrale a Milano. La donna deve rispondere di una lunga serie di reati contro il patrimonio, molti dei quali consumati nella stessa stazione dove sono scattate le manette. La 24enne è stata accompagnata in carcere per scontare la pena.