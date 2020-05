Milano: aggredisce la madre per farsi dare soldi, arrestato

27 maggio 2020 a

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Ha aggredito la madre per farsi dare 100 euro. Poi ha aggredito anche i carabinieri intervenuti sul posto, che lo hanno quindi arrestato. E' successo a San Vittore Olona, in provincia di Milano. I militari sono intervenuti su richiesta di una donna di 69 anni, che poco prima era stata aggredita dal figlio di 33 anni, il quale pretendeva di avere dalla madre 100 euro. I militari hanno visto l'uomo fuori dall'abitazione, ma il 33enne, avvicinato, ha opposto resistenza ed è stato bloccato dopo una breve colluttazione. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.