Milano: 93% attività commerciali corso Buenos Aires boccia pista ciclabile

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - I commercianti di corso Buenos Aires a Milano bocciano la pista ciclabile allestita dal Comune dopo l'emergenza coronavirus. E' contrario alla sua realizzazione il 93% dei punti di vendita del corso che hanno risposto al sondaggio promosso da Ascobaires con il supporto di Confcommercio Milano. Al sondaggio hanno partecipato 112 imprese e 104 quelle hanno dato un giudizio negativo, mentre 8 sono state le imprese favorevoli alla pista ciclabile. “Non vi è alcun pregiudizio di principio sulle piste ciclabili, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, e siamo aperti ad ogni confronto se ci fosse la volontà di sostenerlo. Abbiamo voluto raccogliere subito -spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie della Confcommercio milanese e di Ascobaires- l'opinione di chi in corso Buenos Aires lavora. Il risultato del sondaggio conferma in pieno tutte le nostre perplessità su questo progetto sbagliato”.

“In questa difficile Fase 2 dell'emergenza Covid-19 corso Buenos Aires, già in grande sofferenza per la difficoltà di chi fa impresa -prosegue Meghnagi- è in pieno caos viabilistico. Code lungo il corso, ingorghi, pericolosità e alto rischio di incidenti -come ad esempio è già accaduto oggi nel tratto di pista ciclabile del vicino corso Venezia- inconvenienti vari come i corrieri che non riescono a scaricare e caricare. Tutto questo ci fa dire che, purtroppo, siamo stati facili profeti. Al Comune diciamo che siamo ancora in tempo per porre rimedio”.