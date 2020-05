Fase 2: Sala, 'andiamo verso crisi profonda, tornare indietro sarebbe pericoloso' (2)

26 maggio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Ho tanti cittadini, non solo ragazzi, che mi scrivono dicendo che vogliono stare in giro la sera e tantissimi altri che vogliono lasciare i confini della Lombardia, perché hanno i genitori da qualche parte o vogliono andare al mare o in montagna. Qui come la fai la sbagli e mettere d'accordo tutti non è possibile", ha continuato Sala.

"Purtroppo c'è una parte della popolazione che vuole stare in giro la sera e molti altri che stanno in casa la sera e sono quasi irritati da queste immagini e mandano fotografie degli assembramenti, dicono di aver fatto sacrifici e non vogliono tornare indietro", ha aggiunto il sindaco di Milano. "Il percorso per tornare a una certa normalità non è finito e ci vuole prudenza".