Fase 2: Milano, da venerdì Duomo riapre a visite turistiche

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha predisposto le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo alle visite turistiche nel rispetto delle norme previste in materia di contenimento del contagio da Covid-19. La data di riapertura prevista per le visite turistiche è venerdì 29 maggio.

Il Duomo non è mai rimasto chiuso per la preghiera personale e dal 18 maggio, in osservanza del protocollo sottoscritto da Conferenza Episcopale Italiana e governo italiano e delle indicazioni dell'Arcidiocesi di Milano, sono riprese le celebrazioni.

Per celebrare la riapertura, la Veneranda Fabbrica del Duomo propone promozioni e opportunità per i i visitatori e come segno di ringraziamento agli operatori sanitari e del soccorso impegnato nella lotta al Covid-19, l'ente offre loro un biglietto omaggio e una riduzione per i loro familiari e accompagnatori. E uno sconto del 50% per l'accesso al Complesso Monumentale dal 29 maggio al 2 giugno 20201 per tutti i visitatori e la possibilità di esplorare le Terrazze fino alle ore 20 dal venerdì alla domenica.