Fase 2: Fontana, 'evitare comportamenti imprudenti'

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - "Non possiamo e non dobbiamo permetterci dei comportamenti imprudenti che rischino di vanificare il lavoro fatto e la determinazione da parte di quasi tutti i cittadini lombardi che hanno accettato una limitazione alla loro libertà per parecchie settimane. Non possiamo sprecare questo sacrificio per degli atti imprudenti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una diretta su Facebook. "Non corriamo questo rischio e facciamo in modo che finisca definitivamente questa battaglia a nostro favore".