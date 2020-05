Coronavirus: Carra (Pd), 'su commissione inchiesta Lombardia accordo Renzi-Salvini'

26 maggio 2020 a

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - "Oggi si è finalmente consumato l'accordo tra Salvini e Renzi: tu salvi il posto a me e io do una poltrona a te. A questo punto sarebbe giusto aprire una riflessione seria sul rapporto tra il Pd e Italia Viva da ogni latitudine, per evitare di essere continuamente presi per in giro da Renzi, dal momento che lo ha già fatto per molti anni nei confronti della sinistra, provando a distruggerla". Lo afferma Marco Carra, della segreteria regionale del Pd, sulla nomina a presidente della commissione regionale d'inchiesta sulla sanità lombarda di Patrizia Baffi, consigliera regionale di Italia Viva, e non al consigliere regionale Pd, Jacopo Scandella, come indicato dalle forze di opposizione.