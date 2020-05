Coronavirus: Baffi (Iv) nominata presidente commissione inchiesta Lombardia

26 maggio 2020 a

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Patrizia Baffi, consigliera regionale di Italia Viva, è stata nominata presidente della commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Lombardia sulla gestione dell'emergenza coronavirus con i soli voti della maggioranza. Dopo alcune sedute in cui il Consiglio regionale lombardo non era riuscito a nominare il presidente della commissione, indicato dalle opposizioni in Jacopo Scandella, consigliere regionale del Pd, l'aula ha nominato Patrizia Baffi.