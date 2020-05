Coronavirus: Baffi (Iv), 'commissione inchiesta Lombardia autodiagnosi per superare carenze'

26 maggio 2020 a

a

a

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - “Come minoranze abbiamo chiesto l'istituzione di questa commissione d'inchiesta, la prima in Europa, perché consapevoli che dobbiamo fare chiarezza, verificare gli errori e appurare le responsabilità, ma credo anche che questa commissione rappresenti per Regione Lombardia una grande opportunità per contribuire a fare una autodiagnosi che ci aiuti a definire e individuare una cura efficace. Auspico pertanto che si possano individuare e definire contributi e indirizzi per superare le carenze e i problemi che ci sono stati nel sistema regionale”. Lo ha detto Patrizia Baffi, neo eletta presidente della commissione di inchiesta del Consiglio regionale della Lombardia sulla sanità regionale nell'emergenza coronavirus.