Coronavirus: assessore Foroni, 'grazie a chi si è impegnato per Ospedale Fiera a Bergamo' (2)

26 maggio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Il nostro grazie - ha aggiunto Foroni - va poi anche a chi lo ha gestito in questi mesi così drammatici i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, la sanità militare, i sanificatori russi, i medici di Emergency, tutti uniti per dare una risposta concreta alla popolazione in questa emergenza Covid-19. Da questa brutta esperienza è nato qualcosa di prezioso, e di questo dobbiamo fare tesoro".