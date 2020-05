Pavia: sorpresi con 35 grammi di marijuana e hashish, due denunciati

25 maggio 2020 a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Due giovani di 22 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Vigevano, in provincia di Pavia, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno fermati a bordo della loro auto e li hanno trovati in possesso di oltre 430 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. A un controllo personale e nelle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato complessivamente 35 grammi fra marijuana e hashish. I due giovani sono stati denunciati.