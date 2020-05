Milano: sorpreso a spacciare cocaina in casa, 83enne arrestato da polizia

25 maggio 2020 a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Un 83enne è stato arrestato per spaccio e detenzione di cocaina dalla polizia di Milano sabato sera, 23 maggio. Le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile hanno permesso di individuare, in via Fleming, un appartamento dove si spacciava cocaina. In particolare, intorno alle ore 22.00, nel corso di un servizio di osservazione, è stato visto arrivare un cittadino italiano il quale, dopo aver bussato alla porta dell'appartamento, è stato accolto da un uomo anziano che ha provveduto a chiudere immediatamente la porta. L'uomo è poi uscito subito dopo allontanandosi frettolosamente. Subito fermato dai poliziotti è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata per 40 euro.

Gli agenti sono quindi entrati nell'appartamento identificando lo spacciatore 83enne. L'anziano, forse pensando che alla porta fosse un acquirente, all'atto del controllo stringeva tra le mani quattro involucri di cocaina di circa 3 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati anche 600 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.