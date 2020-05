Milano: sorpreso a spacciare cocaina in casa, 83enne arrestato da polizia (2)

25 maggio 2020 a

(Adnkronos) - L'uomo, arrestato per spaccio e detenzione di cocaina, annovera numerosi precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti oltre che per furto, falso e detenzione abusiva di armi da fuoco. Nel febbraio del 2019 all'esito di una perquisizione domiciliare nello stesso appartamento venne trovata una pistola semiautomatica calibro 7,65 risultata rubata nascosta nei tubi dell'areazione. Nello stesso anno è stato arrestato altre due volte per spaccio di cocaina e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari terminati a luglio.