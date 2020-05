Milano: controlli carabinieri Sesto San Giovanni nel fine settimana, 4 arresti

25 maggio 2020 a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Nel weekend scorso i militari della Compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, hanno messo a segno quattro arresti. In particolare in manette sono finiti un 25enne e un 26enne di origine ucraina, entrambi pregiudicati, arrestati per rapina impropria ai danni di un negozio alimentari in via Trento a Cologno Monzese. Dopo aver minacciato il titolare, si sono allontanati con diversi generi alimentari e quando sono stati fermati da una pattuglia, uno dei due ha offerto del denaro agli operanti venendo così denunciato per istigazione alla corruzione. Entrambi verranno processati per direttissima.

Un 21enne, controllato a Cormano in evidente stato di ebbrezza dopo la richiesta pervenuta da alcuni esercenti, si scagliava con calcio e pugni contro gli operanti. Bloccato, è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e messo ai domiciliari in attesa di direttissima. Un 37enne, invece, è stato sorpreso in viale Fulvio Testi con una tenaglia all'interno di uno zaino, violando così le prescrizioni a cui era sottoposto. Anche per lui è scattato l'arresto in attesa del rito direttissimo.