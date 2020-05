Incontro UNA - PRHUB: GDO e Delivery nell'era della Digital Transformation

25 maggio 2020 a

(Milano, 25 maggio 2020) - La reazione del settore Retail all'accelerazione dei consumi digitali innescata dalla pandemia è il tema dell'appuntamento dei Talk settimanali Mediares organizzati dall'associazione delle aziende della comunicazione

Milano, 25 maggio 2020 - Quarto appuntamento con Mediares, il ciclo di talk settimanali di

La recessione economica e l'enfasi crescente sulla sicurezza personale cambieranno in modo radicale le richieste dei consumatori, le abitudini e i canali di distribuzione. Nei prossimi mesi il mercato vedrà crescere gli acquisti online e le imprese del settore, che agiscono in un contesto di distanziamento sociale, dovranno necessariamente adottare programmi di Digital Trasformation per migliorare i livelli di servizio alla clientela. “In questa fase – sottolinea Lorenzo Brufani, CEO di Competence – la comunicazione può aiutare a governare il cambiamento convincendo gli investitori a scommettere su progetti di innovazione digitale al passo coi tempi e rassicurando i consumatori con trasparenza e concretezza”. “Il periodo di lockdown - commenta Giorgio Giordani, Presidente di Spencer & Lewis - ci ha costretto a spingerci oltre i confini dettati da abitudini - che definirei - analogiche. Si sta disegnando il domani attraverso approcci di omnichannel integration e la comunicazione sarà l'arma più importante per rendere fruibile e divulgabile il cambiamento in atto”.

I dati Nielsen sulla crescita del volume di vendite online nella GDO (+305%), registrati nella settimana tra il 20 e il 26 aprile, dimostrano come la relazione commerciale digitale da opzione sia diventata una priorità.

“La situazione che il retail dovrà affrontare nei prossimi mesi – afferma Fausto Caprini, Amministratore Delegato Gruppo Retex - è molto nitida e richiede, come accade sempre nei momenti di difficoltà, grande iniziativa e grande determinazione. Un consumatore comunque preoccupato chiederà maggiore economicità, grande sicurezza, straordinaria innovazione. Concederà la sua fiducia solo ai brand che sapranno coniugare queste priorità in modo credibile e concreto, tutti i giorni.”

Le aspettative e i modelli di spesa stanno evolvendo e il settore degli acquisti ha sempre premiato gli operatori più intraprendenti e rapidi nell'intercettare il cambiamento, come dimostra il successo del Delivery negli ultimi anni. Le aziende digitalmente avanzate che fanno leva sull'analisi dei dati hanno già iniziato a conquistare quote di mercato utilizzando questa pandemia come opportunità di innovazione.

La ripresa e lo sviluppo passano dal “phygital”, ovvero da un'integrazione tra vendita fisica e digitale, da pagamenti elettronici, comunicazione, consegna a domicilio e ritiro sul punto vendita.

“GDO e Delivery nell'era della Digital Transformation” il titolo dell'appuntamento di mercoledì 27 maggio, alle ore 18 sulla piattaforma online

Ne discuteranno:

Lorenzo Brufani, CEO Competence

Giorgio Giordani, Presidente Spencer & Lewis

Rossana Pastore, Direttrice Comunicazione Esterna, Relazioni Istituzionali e CSR di Carrefour Italia

Fausto Caprini, Amministratore Delegato Gruppo Retex

Matteo Sarzana, General Manager Italy, Deliveroo

Fulvio Fassone, Managing Director, Heinemann Italia

Angelo Merola, Direttore Marketing Multicedi (Decò)

Enrico Musso, Docente Economia e Trasporti Università di Genova e Membro della Task Force per il Recovery, Regione Liguria.

L'incontro sarà moderato da Federico Luperi, Direttore Innovazione e Nuovi Media del Gruppo Adnkronos.

L'iniziativa dei Talks MEDIARES è un contributo culturale e di formazione per la ripartenza che il Network delle agenzie di relazioni pubbliche PR Hub parte di UNA – Aziende della Comunicazione Unite vuole offrire ai diversi settori produttivi del Paese mettendo a disposizione competenze, esperienze e spunti per azioni concrete a sostegno della ripartenza.

UNA

UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, nasce nel 2019 per incorporazione di ASSOCOM e UNICOM. Obiettivo di UNA è rappresentare una nuova, innovativa e unica realtà in grado di rispondere alle ultime esigenze di un mercato sempre più ricco e in fermento. Un progetto importante per dare vita ad una realtà completamente nuova e fortemente diversificata. Attualmente conta circa 180 aziende associate operanti in tutta Italia provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, delle agenzie di relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail. All'interno dell'Associazione vivono HUB specifici per assicurare tavoli di lavoro verticali e condivisioni di best practice. UNA è socia in tutte le Audi, è iscritta all'EACA (Associazione Europea delle Imprese di Comunicazione) e a ICCO (International Communications Consultancy Organisation), è socia fondatrice di Pubblicità Progresso ed è socia dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria).

