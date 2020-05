Fase 2: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), 'investire su infrastrutture e turismo' (4)

25 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Sono stati quindi sollecitati interventi di semplificazione amministrativa e snellimento burocratico e maggiori facilitazioni per l'accesso al credito. Altro argomento sottolineato la necessità di potenziare e sviluppare la banda larga per "connettere" al meglio il territorio, mentre Confartigianato ha puntato l'indice sulla necessità di garantire un futuro e opportunità professionali diversificate ai giovani. L'attenzione alla dimensione familiare e ai soggetti più fragili del tessuto sociale è il tema su cui hanno puntato la diocesi e il terzo settore, augurando che l'emergenza in corso aiuti a sviluppare e consolidare una nuova e maggiore solidarietà tra cittadini e istituzioni e a far comprendere l'importanza del concetto di prossimità e di potere avere sempre una comunità viva e partecipe.