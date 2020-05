Fase 2: al via pulizia spiagge a Siracusa, sindaco 'rispettare misure anti-Covid'

29 maggio 2020 a

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) - Al via stamani a Siracusa la pulizia delle spiagge libere e la posa dei cestini portarifiuti lungo gli arenili e nelle loro vicinanze. Sono stati collocati, inoltre, dei contenitori per rifiuti aggiuntivi, le cosiddette torrette, alla Marina. L'intervento nella zona balneare, per il quale è stato necessario attendere le autorizzazioni della Regione, è stato concordato con la Tekra dall'assessorato all'Ambiente retto da Andrea Buccheri. Gli operai, già dalle prime ore dalla mattina, hanno lavorato lungo la costa di Fontane Bianche, al Samoa, alla Fanusa, all'Arenella, a Punta del Pero, in contrada Carrozza, alla spiaggia del Minareto. In tutto l'intervento interesserà 16 accessi al mare, ma una pulizia straordinaria è stata fatta anche al parcheggio coperto di Fontane Bianche. Alla Marina, venendo incontro alla richiesta degli operatori economici, sono state installate altre 5 torrette che, nei circa 200 metri della passeggiata, si aggiungono alle 5 già esistenti, alle due isole per la differenziata e ai tanti cestini sospesi.

"Con l'arrivo del mese di giugno e la fase 2 delle misure anti-Covid già avviata da qualche giorno – dicono il sindaco, Francesco Italia e l'assessore Buccheri – non abbiamo voluto farci trovare impreparati all'inevitabile maggiore affluenza nei luoghi dello svago. L'appello dell'Amministrazione, però, è di non considerare finita l'emergenza sanitaria e di comportarsi sempre nel pieno rispetto delle misure anti-contagio: mascherine, guanti e distanziamento tra le persone. E poi, il rispetto dei luoghi. Stiamo facendo il possibile per il decoro della città e delle zone balneari, ma moltissimo dipende soprattutto dalla capacità di ciascuno di non sporcare spazi che appartengono a tutti".