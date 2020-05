Gela: 'non si sono fatti lavori necessari', sequestrato ex lido 'La Conchiglia'

28 maggio 2020 a

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - La Capitaneria di Porto di Gela (Caltanissetta) ha posto sotto sequestro la struttura dell'ex lido “La Conchiglia”. L'edificio, storicamente conosciuto per le attività balneari e per ospitare numerosi eventi mondani, era tra gli immobili demaniali messi a bando da parte dell'Assessorato al Territorio e ambiente della Regione Siciliana. La misura cautelare, disposta dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, è arrivata al termine di "un'intensa attività di indagine, grazie alla quale è stata accertata la mancata realizzazione dei lavori necessari per evitare la rovina della struttura, ormai fatiscente ed abbandonata da anni".

Per questo motivo, i militari, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari, hanno provveduto ad apporre i sigilli di sequestro al manufatto, che è stato affidato in custodia giudiziale al medesimo Ufficio Regionale.

I dettagli dell'attività saranno esposti nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Gela, che si terrà oggi alle ore 11.