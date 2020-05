Fase 2: antagonisti e associazioni manifestano contro Palazzo Lombardia (2)

27 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Il presidio servirà anche per chiedere un "lavoro stabile e tutelato: stop ai licenziamenti e al furto illegittimo di ferie e permessi; riapertura solo per le aziende in grado di assicurare la piena e totale sicurezza dei dipendenti; chiusura settimanale delle aziende, a partire dai supermercati la domenica, anche per consentire operazioni di sanificazione; tamponi generalizzati per chi costretto a lavorare; regolamentazioni più stringenti per il cosiddetto 'smart-work'; il riconoscimento del pasto, il diritto alla disconnessione; una revisione totale del sistema degli appalti e delle false cooperative".

E ancora: "sanatoria e regolarizzazione generalizzata e incondizionata per tutti gli immigrati, il titolo di soggiorno slegato dal lavoro, per assicurare assistenza sanitaria, lotta al lavoro nero e servizi pubblici alle fasce deboli. Chiusura di tutti i Cpr". Le richieste riguardano la "sanità pubblica, gratuita, universale, laica partendo dalla cancellazione dei ticket sanitari, dall'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, dalla stabilizzazione dei precari della ricerca, dall'aumento degli stipendi, dalla reinternalizzazione degli appalti e da maggiori investimenti nella ricerca pubblica".

Gli investimenti in produzioni devono essere "sempre più a impatto zero" e occorre una riforma del fisco "per tassare tutti i redditi con lo stesso criterio e in forma progressiva" e infine una "patrimoniale straordinaria d'emergenza sul 10% dei patrimoni superiori a un milione di euro a carico del 10% più ricco della popolazione italiana, per compensare i miliardi di tagli al Servizio sanitario nazionale degli ultimi anni e garantire una ripresa reale della sanità pubblica".