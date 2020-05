Coronavirus: Asp Trapani, 'cinque positivi ma nessun focolaio locale' (2)

27 maggio 2020 a

(Adnkronos) - "L'attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena continua attraverso i test per la diagnosi del Covid-19" assicura l'Asp di Trapani, spiegando che "i dimessi dai Covid-hospital Marsala e Sant'Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati. La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati e, pertanto, non caricabili sulla curva epidemiologica locale".