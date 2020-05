Lombardia: con emendamento Regione entra in cda Parco Agricolo Sud Milano

26 maggio 2020 a

a

a

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - La Lombardia entra nel consiglio d'amministrazione del Parco agricolo Sud di Milano. Nella discussione della prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020 in consiglio regionale della Lombardia è stato approvato un emendamento presentato dalla maggioranza, in accordo con l'assessore Fabio Rolfi, sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano, che prevede l'ingresso della Regione, con un proprio consigliere indicato, nel consiglio direttivo. "Se vogliamo tutelare seriamente un parco importante per il nostro territorio è indispensabile un cambio di passo nella sua gestione. Con questo passaggio, Regione Lombardia entra a tutti gli effetti nel cda del Parco, nominando un proprio membro, senza alcun costo aggiuntivo per l'ente regionale, anche in considerazione delle risorse che annualmente quest'ultimo investe per la sua gestione", afferma il consigliere della Lega Silvia Scurati.

L'emendamento approvato "di fatto avvicina la gestione del Parco Agricolo Sud a quella di tutti gli altri parchi regionali: purtroppo la gestione assoluta da parte di Città Metropolitana in questi anni non ha dato le risposte attese da amministrazioni, cittadini e anche da tutte la attività che operano all'interno di un Parco che ha appunto una vocazione prettamente agricola, profondamente radicata sul territorio". All'opposizione non piace questa novità.