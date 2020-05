Coronavirus: Crimi, 'arroganza Lega senza limiti, commissione a Iv è paravento'

26 maggio 2020 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "In Lombardia l'arroganza della Lega non ha limiti e continua a fare danni. Non solo fanno a gara per scaricare la responsabilità della loro scellerata gestione dell'emergenza sanitaria, ma decidono pure a chi, fra le opposizioni, affidare la presidenza della commissione d'inchiesta sul Coronavirus. La quale, casualmente, va ad un'esponente di Italia Viva, la stessa che aveva votato contro la mozione di sfiducia all'assessore Gallera. Questa non è una commissione d'inchiesta: è un paravento, un tappeto sotto il quale cercheranno di nascondere gli errori e l'incapacità di gestione del duo Fontana-Gallera". Questo il duro attacco sferrato su Facebook dal capo politico del M5S Vito Crimi, sulla presidenza della commissione affidata a un'esponente del partito renziano.