2 giugno: Calderoli, 'Frecce Tricolori sorvolino anche Bergamo e Brescia'

25 maggio 2020 a

a

a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Se le Frecce Tricolori in questa settimana devono sorvolare tutte le Regioni italiane da qui alla festa de 2 giugno ‘per abbracciare simbolicamente tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa', cito testualmente il ministro Guerini, francamente non si capisce perché non sia stato previsto un sorvolo sulle province di Bergamo e Brescia che hanno pagato il maggior tributo di vite umane in questa pandemia". Lo sottolinea il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Il governo -aggiunge- sembra farlo apposta con Bergamo e Brescia: l'unica visita del premier Conte in queste due province simbolo e' avvenuta furtivamente di notte, qui gli aiuti economici promessi si vedono con il contagocce e adesso anche un momento simbolico ma significativo come il passaggio delle Frecce Tricolori è stato negato ai bergamaschi e ai bresciani. Spiace davvero".