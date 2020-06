Lega: Candiani, 'da governo limiti che più che mascherine sembrano bavagli'

12 giugno 2020 a

Bagheria (Palermo), 12 giu. (Adnkronos) - "Siamo venuti perché vogliamo dire alla Sicilia che siamo qui per portare la voce di chi è rimasto solo e che non trova posto nei mille decreti del Governo". Lo ha detto il segretario della Lega in Sicilia Stefano Candiani incontrando con Matteo Salvini i giornalisti a Bagheria (Palermo). "Noi siamo abituati a fare attività politica stando tra la gente. Ci sono limiti che vengono imposti, che più che mascherine sembrano bavagli - dice - ecco, la presenza di Salvini è quella della Lega militante sul territorio".