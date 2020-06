12 giugno 2020 a

Palermo, 12 giu. (Adnkronos) - "Stati generali? Noi siamo per il 'modello Genova' con l'azzeramento del codice degli appalti. Non serve andare a Villa Pamphili per dirlo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Bagheria (Palermo).