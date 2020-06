Coronavirus: Salvini, 'Lombardia non ha alcuna responsabilità su zone rosse'

12 giugno 2020 a

Bagheria (Palermo), 12 giu. (Adnkronos) - "La Regione Lombardia sulle zone rosse non ha alcuna responsabilità. Uso le parole del pm che ha detto che il controllo spettava al governo". Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta l'audizione del premier Giuseppe Conte con i pm di Bergamo. "A casa mia per presidiare una zona devi mandare i militari e l'Esecito che dipendono dal governo, quindi, non posso essere accusato di utilizzare i magistrati perché di solito accade il contrario. Però sto al pm di Bergamo", ha aggiunto.