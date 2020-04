Sono tornati i comunisti al potere: chi nel 2019 era "ricco" non avrà niente anche se il governo ha chiuso il loro locale. E' l'ultima follia che sta preparando il Pd per il cosiddetto "decreto aprile" che ormai sarà in Gazzetta Ufficiale solo a maggio. Tutto viene da una scoperta del ministero dell'Economia guidato da Roberto Gualtieri: i famosi 600 euro sono stati dati (con comodo, e manco hanno finito di erogarli) a chi nel 2019 aveva buoni redditi. L'intenzione quindi è di mettere un tetto di reddito di 30 mila euro lordi del 2019 e i parametri Isee per il nuovo contributo che forse sale a 800 euro ma che con la stessa rapidità non arriverà prima di giugno. Un'idea senza alcun senso, perché se il mondo oggi fosse uguale a quello del 2019 allora di che discutiamo? Tutti liberi di girare liberamente e facciamo carta straccia di quella selva di dpcm varati da febbraio. Non ha nessun valore il reddito 2019 per chi gestiva attività che a marzo 2020 questo governo ha chiuso e continua a tenere chiuse anche ora (bar, ristoranti, parrucchieri e barbieri, centri estetici, servizi alla persona etc...). Ed è anche folle questa ossessione della ricchezza quando tutti questi sono diventati a reddito zero per le decisioni del governo in carica. Allora se parliamo di equità, tutte le attività chiuse o danneggiate dai decreti governativi dovrebbero essere risarcite interamente di quello che hanno perso, altro che 600 o 800 euro al mese. Ma non è accettabile fare differenza fra l'uno e l'altro in base ai redditi dichiarati nel 2019, visto che ora per tutti il reddito o è decimato o è zero. Sono scelte ideologiche queste di vecchi reduci del comunismo e odiatori seriali di lavoratori autonomi e partite Iva. Sono proprio questi i nuovi poveri e disperati di Italia, quelli che hanno subito pesantemente lo choc economico della pandemia. Mentre altri sono i più garantiti di tutti: gli statali in primis, e poi tutti i percettori di sussidi (compreso il reddito di cittadinanza) a cui davvero non è cambiato nulla con il coronavirus