"Esami", ecco la vita da studente secondo Edoardo Ferrario

Quali sono le "difficoltà" di uno studente che si trova a dover affrontare un esame universitario? Le racconta con ironia Edoardo Ferrario nella web serie "Esami", che ha totalizzato milioni di visualizzazioni su YouTube ricevendo importanti riconoscimenti in giro per l'Italia. Una delle puntate, dal titolo "Giurisprudenza II", è stata proiettata ieri sera al "SabaudiaFilm.ComMedia" all’interno dello spazio dedicato alle web series curato da Marco Castaldi. L'idea di "Esami" è nata a Ferrario, romano classe 1987 (dallo scorso anno nel cast del programma di Rai Due "Quelli che il calcio"), quando ancora era studente alla Facoltà di Giurisprudenza dell’università Roma Tre.

Nell'episodio scelto per il Festival di Sabaudia si parla di nepotismo. Il protagonista Domenico Lo Grasso, detto Mimì, si presenta dallo zio Salvatore (Stefano Fresi), uno dei tanti parenti docenti della facoltà, che gli assegna un bel 30 e lode senza neanche fargli una domanda. "Ho cercato di raccontare con il sorriso la vita dello studente, così è nata una serie di 10 puntate sul "tipico esame" universitario. All’inizio mi sono chiesto se fosse meglio il web o la tv per lanciarla. L'online ha dato sicuramente più diffusione a una serie nella quale si sono riconosciuti in molti".