Milinkovic a Roma. E i tifosi gli gridano: "Resta Sergej"

Con un giorno di ritardo, ma ecco Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo si è presentato alle 8.30 circa per le visite mediche con la Lazio, rimandate ieri per il volo perso dal giocatore a Belgrado, accolto da una folla di tifosi laziali: "Resta Sergej", gli gridano in coro. Nella giornata di ieri si sono intensificate le voci di mercato sul classe '95 che domani tornerà ad allenarsi con i biancocelesti, in attesa di chiarire il proprio futuro: resta sempre nel mirino di Chelsea, Real Madrid e Juventus. Mezzora prima sono arrivati in clinica Paideia anche i due nuovi acquisti della Lazio, sbarcati ieri sera a Roma, l'ex Fiorentina Badelj e il trequartista argentino Correa.